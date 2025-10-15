Fonterelli SPAC 2-Führungskraft modifiziert Depot - so reagiert die Aktie

Insider Depot

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei Fonterelli SPAC 2.

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei Fonterelli SPAC 2 am 09.10.2025 informiert. Der Handel wurde am 14.10.2025 öffentlich gemacht. Am 09.10.2025 hat Perbandt, Uwe, Vorstand, sein Engagement in Fonterelli SPAC 2 reduziert. Die Führungskraft stieß 12.757 Aktien zu einem Preis von jeweils 3,82 EUR ab. Die Aktie notierte am Schluss mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 6,60 Prozent auf 3,98 EUR.

Das Papier von Fonterelli SPAC 2 gab am Veröffentlichungstag der News durch die BaFin in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 7,70 Prozent auf 3,58 EUR abwärts. Die Aktien von Fonterelli SPAC 2 sind unterdessen 81,00 Mio. Euro wert. Gegenwärtig werden 20.250.000 Aktien frei am Markt gehandelt.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 08.10.2025 Fonterelli SPAC 2-Anteile gehandelt. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 5.000 Aktien zu je 4,41 EUR.

