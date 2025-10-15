DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.287 +0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,6%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.637 -1,0%Euro1,1628 +0,2%Öl62,33 +0,1%Gold4.191 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen ziehen an -- VW-Chef Blume sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs -- DroneShield, Stellantis, CATL, Netflix im Fokus
Top News
Bitcoin als Reservewährung neben Gold? Deutsche Bank sieht Potenzial bis 2030 Bitcoin als Reservewährung neben Gold? Deutsche Bank sieht Potenzial bis 2030
DroneShield-Aktie seit Tagen unter Druck: Bringt die neue Unternehmensmeldung die Wende? DroneShield-Aktie seit Tagen unter Druck: Bringt die neue Unternehmensmeldung die Wende?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Insider Depot

Fonterelli SPAC 2-Führungskraft modifiziert Depot - so reagiert die Aktie

15.10.25 08:01 Uhr

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei Fonterelli SPAC 2.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fonterelli SPAC 2 AG Inhaber-Akt
3,54 EUR -0,04 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei Fonterelli SPAC 2 am 09.10.2025 informiert. Der Handel wurde am 14.10.2025 öffentlich gemacht. Am 09.10.2025 hat Perbandt, Uwe, Vorstand, sein Engagement in Fonterelli SPAC 2 reduziert. Die Führungskraft stieß 12.757 Aktien zu einem Preis von jeweils 3,82 EUR ab. Die Aktie notierte am Schluss mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 6,60 Prozent auf 3,98 EUR.

Das Papier von Fonterelli SPAC 2 gab am Veröffentlichungstag der News durch die BaFin in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 7,70 Prozent auf 3,58 EUR abwärts. Die Aktien von Fonterelli SPAC 2 sind unterdessen 81,00 Mio. Euro wert. Gegenwärtig werden 20.250.000 Aktien frei am Markt gehandelt.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 08.10.2025 Fonterelli SPAC 2-Anteile gehandelt. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 5.000 Aktien zu je 4,41 EUR.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fonterelli SPAC 2

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fonterelli SPAC 2

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Fonterelli SPAC 2 AG Inhaber-Akt

DatumMeistgelesen
Wer­bung