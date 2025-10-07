DAX24.409 +0,1%Est505.637 +0,1%MSCI World4.348 -0,1%Top 10 Crypto17,32 -0,4%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.840 +0,3%Euro1,1659 -0,5%Öl65,47 -0,1%Gold3.968 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T NEL ASA A0B733 D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leicht erholt -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- IBM, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero sichern! Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero sichern!
Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX legt im Dienstagshandel leicht zu Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX legt im Dienstagshandel leicht zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++

Frankreichs Premier Lecornu sucht Ausweg aus Regierungskrise

07.10.25 13:25 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs am Montag überraschend zurückgetretener Premier Sébastien Lecornu hat Beratungen mit den Parteispitzen über einen Ausweg aus der Regierungskrise begonnen. Lecornu traf sich am Morgen mit den Parteivorsitzenden des Mitte-Bündnisses von Präsident Emmanuel Macron sowie den Vorsitzenden der beiden Kammern des Parlaments, teilte die Regierung mit. Am Nachmittag und Mittwochfrüh wolle er sich mit Verantwortlichen der übrigen Parteien beraten.

Wer­bung

Nach seinem Rücktritt war Lecornu von Macron beauftragt worden, bis Mittwochabend letzte Gespräche mit den politischen Kräften zur Stabilisierung des Landes zu führen und einen Ausweg aus der Krise zu finden. Lecornu habe den Parteispitzen vorgeschlagen, die Diskussionen auf den Haushaltsplan für das kommende Jahr und die Zukunft des französischen Überseegebiets Neukaledonien zu konzentrieren, teilte die Regierung mit. Beide Themen hätten für alle Parteien Priorität.

Der erst vor vier Wochen gestartete Regierungschef Lecornu war am Montagmorgen zurückgetreten. Die Zusammensetzung seines am Vorabend vorgestellten Kabinetts war bei den Konservativen auf Kritik gestoßen. Der Vorsitzende der Républicains, der im Amt bestätigte Innenminister Bruno Retailleau, hatte mit einem Rückzug seiner Partei aus der neuen Regierung gedroht, weil er diese dort nur unzureichend vertreten sah./evs/DP/nas