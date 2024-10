freenet Aktie News: freenet reagiert am Mittag positiv

freenet im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von freenet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 26,34 EUR zu.

Um 11:43 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 26,34 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,36 EUR an. Bei 26,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 29.220 Stück.

Am 24.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,42 EUR an. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 3,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 20,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,77 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,34 EUR aus.

Am 07.08.2024 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 559,00 Mio. EUR – eine Minderung von 11,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 632,10 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von freenet wird am 07.11.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,24 EUR je freenet-Aktie.

