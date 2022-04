freenet Aktie News: freenet am Nachmittag freundlich

Das Papier von freenet legte um 16:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 24,42 EUR. In der Spitze legte die freenet-Aktie bis auf 24,51 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,39 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 225.686 freenet-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,51 Prozent hinzugewinnen. Am 20.07.2021 gab der Anteilsschein bis auf 19,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 21,01 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,63 EUR für die freenet-Aktie aus.

freenet ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 670,70 Millionen EUR im Vergleich zu 675,50 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte freenet am 05.05.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 03.03.2023 dürfte freenet die Q4 2022-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,88 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

