freenet Aktie News: Anleger greifen bei freenet am Nachmittag zu

04.06.25 16:09 Uhr

Die Aktie von freenet zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 28,80 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 28,80 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 28,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,40 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 270.838 Stück gehandelt. Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 30,42 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 24,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 16,46 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 34,32 EUR. Am 21.05.2025 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 604,40 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 638,90 Mio. EUR umgesetzt worden waren. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,51 EUR je Aktie in den freenet-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur freenet-Aktie So schätzen die Analysten die Zukunft der freenet-Aktie ein TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem freenet-Investment von vor einem Jahr verdient freenet-Aktie schwächelt nach Citigroup-Abstufung

