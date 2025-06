freenet Aktie News: freenet tendiert am Donnerstagmittag um Nulllinie

Blick auf freenet-Kurs

Die Aktie von freenet hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der freenet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 28,78 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:49 Uhr die freenet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 28,78 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,96 EUR zu. Die freenet-Aktie sank bis auf 28,64 EUR. Bei 28,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 76.140 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 37,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,51 Prozent hinzugewinnen. Am 07.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 24,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 16,40 Prozent sinken.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,09 EUR je freenet-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,32 EUR für die freenet-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 21.05.2025. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,55 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 604,40 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 638,90 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,51 EUR je freenet-Aktie belaufen.

