freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Die Aktie von freenet zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 28,80 EUR.

Die Aktie notierte um 11:41 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 28,80 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 28,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,70 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.922 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Gewinne von 30,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2024 bei 24,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,46 Prozent.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,09 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 34,32 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte freenet am 21.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 604,40 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 638,90 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,40 Prozent verringert.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

