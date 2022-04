freenet Aktie News: freenet steigt am Dienstagnachmittag

Die freenet-Aktie konnte um 16:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 24,58 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,67 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 24,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 271.475 freenet-Aktien.

Am 18.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,01 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 5,82 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 19,29 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.07.2021). Mit einem Abschlag von mindestens 21,52 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,63 EUR.

freenet ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte freenet ein EPS von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,71 Prozent zurück. Hier wurden 670,70 Millionen EUR gegenüber 675,50 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

freenet wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 05.05.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2022-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 03.03.2023 werfen.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,88 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Mehr als zehn Prozent Plus in vier Wochen: Warum die Deutsche Telekom-Aktie derzeit so einen guten Lauf hat

freenet-Aktie verliert letztendlich: freenet verdient weniger

freenet-Aktie schwächer: Künftig alles aus einer Hand

Ausgewählte Hebelprodukte auf freenet AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf freenet AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf freenet AG

Bildquellen: freenet