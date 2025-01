freenet Aktie News: freenet am Montagmittag mit roten Vorzeichen

freenet im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 27,82 EUR abwärts.

Der freenet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:40 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 27,82 EUR. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 27,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,08 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 130.446 freenet-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 30,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Am 16.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,78 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 18,12 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,87 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,77 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,73 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 07.11.2024. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 618,50 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 7,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 668,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

