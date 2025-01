freenet Aktie News: freenet am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von freenet zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 27,72 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 27,72 EUR zu. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 27,78 EUR. Bei 27,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 109.028 freenet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 30,08 EUR. 8,51 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,78 EUR ab. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 21,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,77 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,87 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,73 EUR für die freenet-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 07.11.2024. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 618,50 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 668,80 Mio. EUR umgesetzt worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,33 EUR im Jahr 2024 aus.

