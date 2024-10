freenet Aktie News: freenet präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von freenet. Zuletzt sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 26,86 EUR zu.

Das Papier von freenet legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 26,86 EUR. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 26,88 EUR. Mit einem Wert von 26,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 4.481 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2024 markierte das Papier bei 27,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2023 auf bis zu 22,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,86 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,77 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,84 EUR je freenet-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,34 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 07.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,21 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,56 Prozent auf 559,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 632,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte freenet möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,24 EUR je Aktie aus.

