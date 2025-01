freenet Aktie News: Anleger greifen bei freenet am Freitagnachmittag zu

So bewegt sich freenet

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von freenet. Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 28,16 EUR.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 28,16 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 28,26 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 70.385 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 30,08 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Bei 22,78 EUR fiel das Papier am 16.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 19,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,77 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,87 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,73 EUR an.

freenet ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 618,50 Mio. EUR – eine Minderung von 7,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 668,80 Mio. EUR eingefahren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,33 EUR je freenet-Aktie.

