freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Vormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von freenet. Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 25,08 EUR zu. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 25,14 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.225 freenet-Aktien.

Am 24.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,42 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 9,33 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.08.2023 bei 21,26 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 15,23 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,77 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,96 EUR.

Am 07.08.2024 hat freenet die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,56 Prozent zurück. Hier wurden 559,00 Mio. EUR gegenüber 632,10 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte freenet am 07.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,30 EUR im Jahr 2024 aus.

