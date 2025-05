freenet Aktie News: freenet am Nachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 35,80 EUR.

Die freenet-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 35,80 EUR. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 35,78 EUR. Bei 36,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 156.991 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,92 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,78 EUR am 17.05.2024. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 57,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,97 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,10 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,76 EUR je freenet-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 04.03.2025. Das EPS lag bei 0,55 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,95 Prozent zurück. Hier wurden 661,30 Mio. EUR gegenüber 688,50 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2025 2,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

