So entwickelt sich freenet

freenet Aktie News: freenet am Mittag mit Aufschlag

13.08.24 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 25,10 EUR.

Um 11:46 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 25,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 25,16 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 11.246 Stück. Bei 27,42 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 18.08.2023 auf bis zu 21,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 18,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,77 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,83 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,96 EUR. Am 07.08.2024 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 559,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 632,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,56 Prozent verringert. Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht. Am 05.11.2025 wird freenet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren. Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,31 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur freenet-Aktie MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel im Minus XETRA-Handel TecDAX zeigt sich leichter

