freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Vormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von freenet. Der freenet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 25,14 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,4 Prozent auf 25,14 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 25,14 EUR. Bei 25,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 4.767 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei 27,42 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 8,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 16,95 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,82 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,70 EUR je freenet-Aktie an.

freenet ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 638,90 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 637,80 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von freenet veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,29 EUR fest.

