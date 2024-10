freenet Aktie News: freenet gewinnt am Nachmittag an Boden

freenet im Fokus

Die Aktie von freenet zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 27,74 EUR.

Das Papier von freenet legte um 15:45 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 27,74 EUR. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 27,86 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,80 EUR. Zuletzt wechselten 96.676 freenet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.10.2024 bei 27,86 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 0,43 Prozent zulegen. Am 17.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,60 EUR ab. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 22,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,77 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,54 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 07.08.2024. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte freenet 0,21 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 559,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 632,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

freenet wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.

