freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von freenet gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 34,62 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 34,62 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,84 EUR zu. Bei 34,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 125.978 freenet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 7,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.05.2024 (22,98 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,10 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,76 EUR.

Am 04.03.2025 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS lag bei 0,55 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 661,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 638,90 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

