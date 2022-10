freenet Aktie News: freenet verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Um 12:22 Uhr rutschte die freenet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 19,11 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte freenet-Aktie bei 19,11 EUR. Bei 19,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 42.585 freenet-Aktien gehandelt.

Am 29.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,86 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,85 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 27,34 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 25.03.2022.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von freenet wird am 03.11.2022 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 10.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2020 liegen bei durchschnittlich 2,60 EUR je freenet-Aktie.

