freenet Aktie News: freenet am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 22,66 EUR ab.

Die freenet-Aktie musste um 09:03 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 22,66 EUR. In der Spitze fiel die freenet-Aktie bis auf 22,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,66 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.585 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 14,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 18,62 EUR. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 21,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,77 EUR.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 637,80 EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 675,50 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte freenet am 09.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 08.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2021 1,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

