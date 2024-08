freenet Aktie News: freenet am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 25,38 EUR abwärts.

Um 09:00 Uhr rutschte die freenet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 25,38 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die freenet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,38 EUR aus. Bei 25,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 224 freenet-Aktien den Besitzer.

Bei 27,42 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 26.08.2023 auf bis zu 21,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,84 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,84 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,96 EUR für die freenet-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte freenet am 07.08.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 559,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 632,10 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die freenet-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von freenet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,30 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

