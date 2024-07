freenet Aktie News: freenet am Dienstagmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von freenet. Zuletzt fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 25,48 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:45 Uhr 0,6 Prozent auf 25,48 EUR. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,36 EUR nach. Bei 25,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 46.566 freenet-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 27,42 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Am 05.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,77 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,84 EUR.

Am 15.05.2024 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 638,90 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 637,80 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX klettert schlussendlich

Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Kursplus

freenet-Aktie verliert: freenet muss sich neuen Chef suchen - Vilanek will nicht verlängern