freenet Aktie News: freenet verteidigt am Dienstagvormittag Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von freenet. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die freenet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 25,34 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:02 Uhr bei der freenet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 25,34 EUR. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 25,34 EUR. In der Spitze fiel die freenet-Aktie bis auf 25,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.307 freenet-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,42 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 8,21 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 20,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 17,60 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,82 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,70 EUR an.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 638,90 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 637,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte freenet am 07.08.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,29 EUR fest.

