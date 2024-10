freenet Aktie News: freenet reagiert am Vormittag positiv

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 27,80 EUR.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 27,80 EUR zu. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,84 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.307 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 17.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 2,09 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 22,78 EUR. Mit einem Kursverlust von 18,06 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,84 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,54 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 07.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 559,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 632,10 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte freenet am 07.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,25 EUR je freenet-Aktie belaufen.

