freenet Aktie News: freenet am Donnerstagmittag leichter

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der freenet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 24,88 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die freenet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 24,88 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die freenet-Aktie bisher bei 24,88 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 28.521 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2024 markierte das Papier bei 27,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 9,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 16,08 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,77 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,82 EUR. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 30,70 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 15.05.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte freenet 0,15 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 638,90 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 637,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte freenet am 07.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte freenet möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,29 EUR je Aktie.

