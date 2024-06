freenet Aktie News: freenet stabilisiert sich am Donnerstagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von freenet hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die freenet-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 24,98 EUR.

Mit einem Kurs von 24,98 EUR zeigte sich die freenet-Aktie im XETRA-Handel um 09:00 Uhr kaum verändert. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,98 EUR aus. Die freenet-Aktie sank bis auf 24,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 722 freenet-Aktien den Besitzer.

Bei 27,42 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 16,41 Prozent Luft nach unten.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,77 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,82 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,70 EUR an.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,15 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 638,90 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 637,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von freenet veröffentlicht werden. freenet dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.



