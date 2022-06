freenet Aktie News: freenet am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Die Aktie legte um 28.06.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 24,32 EUR zu. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,51 EUR. Bei 24,07 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 87.712 freenet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.04.2022 bei 26,86 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,46 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.07.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,29 EUR ab. Mit Abgaben von 26,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,19 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 25.03.2022. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 634,50 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 634,50 EUR gelegen.

freenet dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 12.08.2022 präsentieren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte freenet möglicherweise am 09.08.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 1,70 EUR im Jahr 2023 aus.

