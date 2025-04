freenet Aktie News: freenet am Mittag mit stabiler Tendenz

freenet im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 36,04 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die freenet-Aktie um 11:45 Uhr im XETRA-Handel bei 36,04 EUR. In der Spitze legte die freenet-Aktie bis auf 36,16 EUR zu. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 35,98 EUR. Bei 36,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 34.696 freenet-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,16 EUR) erklomm das Papier am 29.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,78 EUR. Dieser Wert wurde am 17.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,08 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,45 EUR an.

freenet ließ sich am 04.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte freenet ein EPS von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,95 Prozent auf 661,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 688,50 Mio. EUR gelegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,65 EUR je Aktie aus.

