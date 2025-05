freenet Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von freenet

Kurs der freenet

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von freenet. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 15,7 Prozent auf 29,76 EUR.

Der freenet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 15,7 Prozent auf 29,76 EUR. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 29,58 EUR. Bei 31,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.360.636 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 26,21 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.05.2024 Kursverluste bis auf 23,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,10 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,95 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 04.03.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,51 Prozent auf 661,30 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 638,90 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,57 EUR im Jahr 2025 aus.

