freenet Aktie News: freenet am Mittwochnachmittag nahe Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von freenet. Kaum Ausschläge verzeichnete die freenet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 35,14 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der freenet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 35,14 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 35,36 EUR. Die freenet-Aktie sank bis auf 35,04 EUR. Bei 35,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 117.820 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 37,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,89 Prozent. Bei 23,02 EUR fiel das Papier am 30.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,49 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 1,85 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,76 EUR.

Am 04.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,51 Prozent auf 661,30 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 638,90 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

