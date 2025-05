freenet Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von freenet

freenet im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 35,06 EUR.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 35,06 EUR. Die freenet-Aktie sank bis auf 35,04 EUR. Bei 35,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.154 freenet-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,56 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. 7,13 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.05.2024 bei 23,02 EUR. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 34,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,76 EUR an.

Am 04.03.2025 hat freenet die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 661,30 Mio. EUR – ein Plus von 3,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 638,90 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2025 2,57 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in freenet von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor 3 Jahren abgeworfen

Vodafone-Aktie: Handykunden werden bei Betrugsanrufen gewarnt