freenet Aktie News: freenet stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Die Aktie von freenet zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die freenet-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 35,14 EUR an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der freenet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 35,14 EUR. Bei 35,20 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die freenet-Aktie bisher bei 35,10 EUR. Bei 35,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.949 freenet-Aktien.

Bei 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 6,89 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.05.2024 (23,02 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,76 EUR.

freenet ließ sich am 04.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 661,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 638,90 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,51 Prozent gesteigert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,57 EUR je Aktie aus.

