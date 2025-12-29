DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,19 +1,1%Nas23.593 -0,1%Bitcoin76.426 +2,5%Euro1,1756 -0,1%Öl61,40 +1,0%Gold4.504 -0,6%
Umweltminister Schneider will Verbot von Einweg-E-Zigaretten

29.12.25 06:11 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Wenn es nach Bundesumweltminister Carsten Schneider geht, werden Einweg-E-Zigaretten in Deutschland verboten. "Das ist meine ganz, ganz klare Präferenz", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur auf eine entsprechende Frage. Endgültig sei das zwar noch nicht entschieden, es gebe noch rechtliche Fragen zu klären. "Aber ich bin da sehr dafür."

Schneider begründet seine Pläne mit Gesundheit, Umweltschutz und Sicherheit in der Entsorgung. "Die Dinger sind gefährlich. Wenn die in eine Müllanlage kommen, dann können sie explodieren und sie explodieren auch. Und es gibt jeden Tag ein Feuer in einer Müllanlage." Das gefährde nicht nur die Angestellten dort, sondern sei auch umweltschädlich.

Der Bundestag hatte die Bundesregierung im November aufgefordert, ein Verbot von Einweg-E-Zigaretten zu prüfen. Den entsprechenden Prüfauftrag hatten die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD eingebracht. Zuvor hatte sich der Bundesrat für ein Verbot ausgesprochen, woraufhin die Bundesregierung allerdings rechtliche Bedenken äußerte. In Belgien, Frankreich und Großbritannien sind Einweg-E-Zigaretten bereits verboten./hrz/DP/stk