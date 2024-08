freenet Aktie News: freenet behauptet sich am Donnerstagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von freenet hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 26,16 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die freenet-Aktie wies um 09:01 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 26,16 EUR. Die freenet-Aktie legte bis auf 26,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 26,16 EUR. Bei 26,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.593 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei 27,42 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 4,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2023 bei 21,52 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,74 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,77 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,96 EUR für die freenet-Aktie aus.

Am 07.08.2024 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 559,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 632,10 Mio. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

