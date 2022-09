freenet Aktie News: freenet tendiert am Mittag südwärts

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 19,06 EUR. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 18,99 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,19 EUR. Bisher wurden via XETRA 97.465 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,86 EUR erreichte der Titel am 29.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.09.2022 auf bis zu 18,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,34 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 25.03.2022. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 634,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 634,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die freenet-Bilanz für Q3 2022 wird am 04.11.2022 erwartet. Schätzungsweise am 10.11.2023 dürfte freenet die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2020 2,60 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

