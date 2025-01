freenet Aktie News: freenet verteidigt Stellung am Nachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von freenet zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der freenet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 29,72 EUR.

Die freenet-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 29,72 EUR. Kurzfristig markierte die freenet-Aktie bei 29,88 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 29,62 EUR. Bei 29,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 94.141 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 1,21 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.05.2024 bei 22,78 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 30,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,91 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,30 EUR an.

freenet ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 EUR, nach 0,53 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 618,50 Mio. EUR, gegenüber 668,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,52 Prozent präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,32 EUR im Jahr 2024 aus.

