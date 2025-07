freenet Aktie News: freenet am Mittwochmittag im Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 28,18 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 28,18 EUR. In der Spitze fiel die freenet-Aktie bis auf 28,12 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,14 EUR. Zuletzt wechselten 13.682 freenet-Aktien den Besitzer.

Bei 37,56 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2024 bei 24,06 EUR. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 14,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,09 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 33,71 EUR.

Am 21.05.2025 hat freenet die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,55 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 604,40 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 638,90 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,47 EUR je Aktie.

