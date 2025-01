freenet Aktie News: freenet am Mittag behauptet

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 29,76 EUR.

Die freenet-Aktie bewegte sich um 11:43 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 29,76 EUR. Bei 29,84 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 29,66 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,78 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 30.574 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,08 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 1,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.05.2024 bei 22,78 EUR. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 30,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,77 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,91 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 33,30 EUR angegeben.

Am 07.11.2024 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 618,50 Mio. EUR – eine Minderung von 7,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 668,80 Mio. EUR eingefahren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

