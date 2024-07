freenet Aktie News: freenet am Mittwochnachmittag billiger

Blick auf freenet-Kurs

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 25,72 EUR.

Die freenet-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 25,72 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die freenet-Aktie bisher bei 25,68 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,90 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 60.721 Stück gehandelt.

Am 24.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,42 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 6,61 Prozent zulegen. Am 05.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 18,82 Prozent Luft nach unten.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,77 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,84 EUR an.

freenet ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. freenet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 638,90 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 637,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von freenet wird am 07.08.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2024 2,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

