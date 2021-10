uro am Sonntag: Preisexplosion bei Gas, Öl und Strom! Wo heiße Chancen für Anleger winken

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag, Ausgabe 40/2021, ab Freitag, 8. Oktober 2021, im Handel und natürlich auch digital

Themenauswahl

Preisexplosion bei Gas, Öl und Strom: Wo heiße Chancen für Anleger winken

Die hohen Preise für Öl und Gas drücken die Kurse. Die Ursachen, die Folgen, die besten Energieaktien.

Nachgehakt bei... Heinz-J. Bertram

Der Chef des Aromenkonzerns Symrise über DAX-Aufstieg und Dividende.

Wie weißes Gold

Papier ist knapp und teuer. Doch nicht nur davon profitieren die Produzenten.

DAX-Neulinge im Check

Folge 2: Mit neuer Struktur laufen die Geschäfte beim weltgrößten Chemikalienhändler Brenntag

Anderer Kanal

Der Betreiber von Sendemasten Vantage Towers gehört zu den Aufsteigern in den MDAX. Auch ohne Aktien kann man auf ihn setzen.

Vom Trip zur Therapie

Drogen wie LSD oder Pilze gegen psychische Krankheiten: Start-ups drängen auf einen Milliardenmarkt.

Weltall-Wette

Bezos, Musk und Co streben in den Orbit. So einfach heben Anleger mit ab.

Chancen auf ein Comeback

Warum langfristig orientierte Anleger auf Palladium setzen.

Anderer Vertrag

Erst der Schaden, dann die Erhöhung der Autoversicherung - wer eine neue sucht, nutzt Vergleichsportale. Welches das beste ist.

Andere Ansicht

Neue Bürogebäude braucht niemand, sagt Olivier Elamine. Dabei lebt seine Firma Alstria Office Reit von Büroimmo­bilien. Was er damit meint.



