Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite steigt nachmittags

NASDAQ Composite-Marktbericht

Der NASDAQ Composite befindet sich heute im Aufwind.

Am Freitag steigt der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 2,01 Prozent auf 16.716,08 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,176 Prozent leichter bei 16.358,53 Punkten in den Handel, nach 16.387,31 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 16.228,04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16.753,41 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 11,60 Prozent zu. Vor einem Monat, am 11.03.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 17.436,10 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, lag der NASDAQ Composite bei 19.161,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.04.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16.442,20 Punkten gehandelt.

Der Index fiel auf Jahressicht 2025 bereits um 13,30 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20.118,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Nektar Therapeutics (+ 26,13 Prozent auf 0,63 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 12,67 Prozent auf 55,12 USD), Strategy (+ 9,52 Prozent auf 298,26 USD), CRESUD (+ 9,18 Prozent auf 10,82 USD) und Volvo (B) (+ 9,08 Prozent auf 24,50 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Dorel Industries (-10,95 Prozent auf 0,93 USD), IMAX (-5,27 Prozent auf 20,87 USD), Consumer Portfolio Services (-4,52 Prozent auf 8,24 USD), Donegal Group B (-4,41 Prozent auf 16,05 USD) und Forward Air (-3,83 Prozent auf 12,80 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 37.257.381 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,629 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie mit 4,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net