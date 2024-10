Freitagshandel in New York: S&P 500 letztendlich mit Gewinnen

S&P 500-Kursentwicklung

Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Schlussendlich notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,90 Prozent stärker bei 5.751,07 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 47,144 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,761 Prozent stärker bei 5.743,32 Punkten in den Freitagshandel, nach 5.699,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 5.702,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.753,21 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,429 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 04.09.2024, stand der S&P 500 bei 5.520,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2024, einen Stand von 5.537,02 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.10.2023, wies der S&P 500 einen Stand von 4.263,75 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 21,26 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5.767,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.682,11 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell VF (+ 9,11 Prozent auf 21,31 USD), Albemarle (+ 8,25 Prozent auf 102,09 USD), United Airlines (+ 6,47 Prozent auf 59,22 USD), Deckers Outdoor (+ 6,39 Prozent auf 166,81 USD) und Discover Financial Services (+ 6,25 Prozent auf 144,89 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil TransDigm Group (-4,48 Prozent auf 1.355,46 USD), Extra Space Storage (-3,87 Prozent auf 169,48 USD), Equifax (-3,37 Prozent auf 283,60 USD), DR Horton (-2,93 Prozent auf 184,64 USD) und Mohawk Industries (-2,56 Prozent auf 154,44 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 44.562.613 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 mit 3,126 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

In diesem Jahr weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 600,00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net