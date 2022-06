Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochmittag freundlich

Die Aktie legte um 01.06.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 32,35 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 32,47 EUR. Mit einem Wert von 31,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 203.378 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,60 EUR erreichte der Titel am 19.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,03 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,69 EUR am 07.03.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,09 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Am 04.05.2022 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,83 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,78 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.984,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.720,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2022 terminiert. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 01.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 3,85 EUR im Jahr 2023 aus.

