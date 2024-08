Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagmittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 33,10 EUR ab.

Um 11:47 Uhr rutschte die Fresenius SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 33,10 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 32,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 492.036 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2024 erreicht. 1,42 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 23,93 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,894 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,81 EUR.

Am 08.05.2024 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,62 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 44,22 Prozent auf 5,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,23 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Fresenius SE am 06.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

