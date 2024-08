Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag auf grünem Terrain

Kurs der Fresenius SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 33,44 EUR zu.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 33,44 EUR. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 33,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,00 EUR. Bisher wurden heute 42.949 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2024 markierte das Papier bei 33,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,33 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 23,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2023). Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 28,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,894 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,61 EUR.

Fresenius SE veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,62 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 44,22 Prozent auf 5,70 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 05.08.2025 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,88 EUR je Fresenius SE-Aktie.

