Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gibt am Donnerstagmittag ab

Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 24,54 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 24,32 EUR. Bei 24,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 217.587 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 02.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,40 EUR. Dieser Wert wurde am 03.08.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 4,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 38,57 EUR an.

Fresenius SE ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,85 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 10.018,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.246,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,35 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Fresenius SE am 01.11.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 3,23 EUR im Jahr 2022 aus.

