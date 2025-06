Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 43,57 EUR zu.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 43,57 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 43,76 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,91 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 522.356 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 44,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 36,17 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,04 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,29 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 5,70 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 06.08.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 05.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 3,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

