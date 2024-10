Fresenius SE Aktie News: Anleger greifen bei Fresenius SE am Mittwochvormittag zu

Fresenius SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 34,46 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 34,46 EUR. Die Fresenius SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,34 EUR. Zuletzt wechselten 18.632 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Bei 35,03 EUR markierte der Titel am 13.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 1,63 Prozent niedriger. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,93 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 44,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,873 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius SE 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,84 EUR an.

Fresenius SE gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,46 Mrd. EUR – eine Minderung von 47,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,36 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Fresenius SE am 06.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 04.11.2025.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

