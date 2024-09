Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE wird am Mittag ausgebremst

So bewegt sich Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 33,39 EUR abwärts.

Das Papier von Fresenius SE befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 33,39 EUR ab. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,35 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,49 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 87.483 Fresenius SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,61 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 0,66 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 23,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,817 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,68 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Am 31.07.2024 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,14 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Fresenius SE im vergangenen Quartal 5,46 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 47,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius SE 10,36 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 04.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

