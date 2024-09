Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit grünen Vorzeichen

Fresenius SE im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 33,50 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 33,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 33,54 EUR. Bei 33,19 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 165.565 Fresenius SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,61 EUR) erklomm das Papier am 30.08.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,33 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,93 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 39,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,817 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,68 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Fresenius SE ein Ergebnis je Aktie von 0,14 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Fresenius SE im vergangenen Quartal 5,46 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 47,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius SE 10,36 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 04.11.2025.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,80 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius SE von vor 10 Jahren verloren

Fresenius verkauft chilenische Tochter - Aktie fester

DZ BANK mit Investmenttipp: Kaufen-Note für Fresenius SE-Aktie